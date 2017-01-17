В Украине запретили 18 фильмов и сериалов с Цапником

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Ведомство опубликовало список запрещенных фильмов:

1) Привет, дуралеи!, реж. Рязанов Е., 1996р.

2) Тихие омуты, реж. Рязанов Е., 2000р.

3) Ни шагу назад, реж. Воробьев В., Звездаков Е., 2007р.

4) Сорокопятка, реж. Афонин В., 2008р.

5) Роман выходного дня, реж. Жилко В., 2009р.

6) Услышь мое серце, реж. Фархшатова Ф., 2009р.

7) Зимнее танго, реж. Янощук В., 2011.

8) Ошибки любви, реж. Снежная М., 2012р.

9) 30 свиданий, реж. Капитан Т., 2015р.

10) Две судьбы, реж. Краснопольский В., Усков В., 2002р.

11) Под ливнем пуль, реж. Воробьев В., 2006р.

12) Формула стихии, реж. Кузьменко Ю., 2006р.

13) Колдовская любовь (1-62 сер.), реж. Балкашинов В., Янощук В., 2008р. 14) Веское основание для убийства, реж. Горобец М., 2009р.

15) Идеальный брак, реж. Анашкин Е., 2012р.

16) Братство десанта, реж. Назикан А., Татарский В., 2012р.

17) Королева бандитов, реж. Девятилов В., 2013р.

18) Вечный отпуск, реж. Власова В., 2016р.

В декабре СБУ запретила Цапнику въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Он сыграл роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент".