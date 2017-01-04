В WikiLeaks заявили о пропаже диска с данными о переписке Клинтон

Сайт Wikileaks заявил о вероятности исчезновения жесткого диска с информацией о электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из Управления национальных архивов. Об этом Wikileaks сообщает Twitter. "Диск на два терабайта с информацией об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов", - говорится в сообщении. Представители Wikileaks подозревают в возможном похищении диска администрацию Барака Обамы. "Мы выплатим 20 тысяч долларов вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или разоблачение любого администратора-агента Обамы, уничтожившего важные записи", - сообщает Wikileaks.

В Wikileaks заявили, что жесткий диск пропал еще 24 марта прошлого года, и добавили обращение: "Системные администраторы: не позволяйте Белому дому опять уничтожить историю США! Делайте копии и отправляйте в Wikileaks".

