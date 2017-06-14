ВАСУ отказался признать неправомочным указ Порошенко о запрете в Украине российских соцсетей

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска гражданина Украины, студента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомочным указа о запрете в Украине российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов.

На заседании в среду, заслушав позиции сторон, суд достаточно оперативно принял решение и огласил его резолютивную часть.

Коллегия судей ВАСУ отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.