Великобритания обвиняет Россию в кибератаках на СМИ и энергетику

Глава британского Национального центра безопасности Сиаран Мартин заявил, что в 2016 году российские хакеры осуществили кибератаки на энергетические компании, системы телекоммуникации и СМИ в Британии, сообщил в среду сайт газеты The Daily Telegraph.

"Я не могу вдаваться в подробности, которые касаются разведданных, но я могу подтвердить факт вмешательства России, который отметил Национальный центр безопасности в прошлом году - атаки на британские СМИ, телекоммуникации и энергетический сектор Британии", - сказал С.Мартин, выступая в Лондоне.

По данным Наццентра безопасности, в целом с момента учреждения этой структуры в прошлом году ее специалистам удалось предотвратить десятки миллионов кибератак из самых разных точек мира. Помимо этого, они приняли меры в ответ на 590 хакерских атак, в том числе - на масштабную кибератаку 2017 года на национальную систему здравоохранения Британии.

Газета подчеркивает, что в этом нападении подозревали хакеров, связанных с Северной Кореей, однако к ней, возможно, причастна Россия.

"Россия пытается подорвать функционирование международной системы - и это очевидно. Премьер-министр Британии подчеркнула это в понедельник вечером - тот международный порядок, который существует в данный момент, находится под угрозой", - добавил С.Мартин.

Ранее на этой неделе британский премьер-министр Тереза Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она "вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж".

По мнению Т.Мэй, РФ пытается "подорвать свободные общества", запуская фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".