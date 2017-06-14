"Vodafone Украина" и Mastercard запустили мобильный кошелек Vodafone Pay

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно с Mastercard презентовали мобильное приложение Vodafone Pay для пополнения мобильных счетов, оплаты товаров и услуг, а также осуществления денежных переводов.

"Сегодня мы превращаем смартфон любого украинского абонента на мобильный кошелек и делаем мировые технологии доступными для каждого украинца, который загрузит это приложение", - сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова во время презентации проекта в среду.

По ее словам, приложение совместимо с любыми операционными системами на мобильных телефонах. Безопасность приложения будет обеспечиваться с помощью двойной верификации пользователя - через PIN-код, отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль.

"Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. К концу 2016 года обслуживал в Украине около 20,9 млн абонентов. У оператора - около 500 магазинов по всей стране.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды) и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.