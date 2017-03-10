WikiLeaks поможет IT-компаниям бороться с уязвимостями, которые используют спецслужбы

Wikileaks поможет IT-компаниям справиться с уязвимостями, которые используются спецслужбами, передав им техническую информацию о способах кибершпионажа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщает AP.

"Мы решили сотрудничать с ними (производителями электроники - ИФ) и дать им эксклюзивный доступ к некоторым техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они могли произвести доработки", - заявил основатель проекта Джулиан Ассанж в ходе онлайн-пресс-конференции.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, которые, согласно авторам публикации, раскрывают хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ.

В четверг Дж.Ассанж заявил, что IT-компании обратились с просьбой предоставить больше деталей о методах кибершпионажа ЦРУ. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь, отмечает BBC. Он также обвинил спецслужбы в некомпетентности, которая позволила получить доступ к данным о кибершпионаже.

"Это небывалый пример разрушительной некомпетентности, создать такой арсенал и затем оставить его храниться в одном месте", - сказал основатель Wikileaks.

Согласно распространенным документам, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у ЦРУ, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры. Кроме того, речь идет также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

Часть этого программного обеспечения, как утверждается, была разработана в США, однако британская разведка МИ-5 помогла американцам в разработке ПО для проникновения в телевизоры Samsung.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

ЦРУ отреагировало на публикацию, заявив, что она ставит под угрозу безопасность американцев. Подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов в разведуправлении не стали.