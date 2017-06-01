Российская компания "Яндекс" может закрыть бизнес в Украине. Об этом заявил гендиректор компании в РФ Александр Шульгин в интервью российскому телеканалу НТВ. По словам Шульгина, "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес в Украине или вовсе уйдет из страны. "Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства. Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес в Украине будет сокращено или обнулено", - сказал он. Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, во время обысков в офисах российской компании "Яндекс" было найдено "много интересного", связанного с Российской Федерацией. "Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересно, и поверьте, это интересное связано с Россией", - сказал Грицак.

