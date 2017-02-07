Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, извинится не раньше 2023 года

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года", - пошутил журналист.

Напомним, 5 февраля журналист Fox News Билл О'Райли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом заметил, что "Путин - убийца". На это Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".

На следующий день, 6 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными такие высказывания в адрес Владимира Путина и хочет получить официальные извинения.