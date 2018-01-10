"1+1" просит суд вычеркнуть звезду "Сватов" из черного списка

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении (обновлении) Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова", - говорится в сообщении.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино по аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов с участием Добронравова.

Судебное заседание состоится 15 февраля. Читайте также: Зеленский закрывает проект "Сваты"

Как сообщал Укринформ, СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал публичные антиукраинские заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Кроме того, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одним из главных героев которого является Добронравов.