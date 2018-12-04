Ангела Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь оказалась на первом месте в рейтинге ста самых влиятельных женщин года по версии журнала Forbes. Она возглавляет рейтинг седьмой год подряд. Журнал указывает, что госпожа Меркель, несмотря на то, что не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году, все еще «остается-де-факто лидером Европы».

Второе место сохранила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третье место у главы МВФ Кристин Лагард. Занимавшая третье место в 2017 году жена Билла Гейтса, благотворитель Меринда Гейтс опустилась на шестое место.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, как и в прошлом году, занимает 49 место рейтинга. Она обогнала американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67). Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, занимавшая в прошлом году 52 место, в этом году покинула рейтинг. По материалам Коммерсант.