Apple пришлось сократить производство новых iPhone XR из-за низкого спроса

По данным издания, компания Foxconn, собирающая телефоны Apple, зарезервировала под iPhone XR около 60 сборочных линий. Сейчас сборка идет лишь на 45 линиях, "так как основной заказчик сказал, что ему не нужно так много продукции".

Foxconn, таким образом, сократил производство iPhone XR на 20-25% или 100 тысяч телефонов в сутки. Схожая ситуация и другого крупного партнера Apple по сборке iPhone XR - компании Pegatron.

При этом Apple увеличивает производство телефонов предыдущего моделей - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR.

В текущем квартале, по данным источников Nikkei, компания планировала произвести 20 миллионов iPhone 8, теперь же заказ увеличен до 25 миллионов штук.

В Apple пока что не прокомментировали эту информацию.