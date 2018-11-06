Bentley выпустил особенный надежный Wi-Fi для авто

Bentley разработал новое Wi-Fi-соединение, которое является супербыстрым и безопасным. Оно обеспечивает надежное соединение даже в том случае, если автомобиль едет на скорости более 110 км/ч.

Благодаря этому, пассажиры в салоне Bentley смогут использовать такие программы, как Bentley Skype, чтобы проводить видеоконференции, а также загружать большие файлы, получать доступ к приложениям виртуального офиса или смотреть фильм онлайн.Пользователи могут включить соединение, открыв специальное приложение для смартфона.

Новый Wi-Fi был разработан в партнерстве с Viasat. Как отмечает Bentley, по сути, технология - это многоканальный VPN, который объединяет до трех операторов мобильной сети в один сигнал. Аппаратное обеспечение, включая маршрутизатор, установлено в багажном отделении.

Технология будет доступна в качестве опции для всех моделей Bentley, начиная с 2019 года.