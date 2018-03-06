"Большая тройка" мобильных операторов выкупила за 3,2 млрд грн "свои" частоты в диапазоне 1800 МГц для 4G

Операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell по праву первоочередного выкупа для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в диапазоне 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 0,795 млн грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", о признании победителями этих компаний по соответствующим лотам сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский на начавшемся тендере по 4G во вторник.

Согласно условиям тендера, субъектам конверсии для обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг своим абонентам предоставлено право получить часть полос радиочастот по установленной цене.

Участники рынка ожидают, что основная борьба развернется за три других лота.