CNN требуют через суд вернуть своего журналиста в Белый дом

Телеканал CNN подал в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких сотрудников Белого дома. Телеканал потребовал вернуть аккредитацию корреспонденту, который вступил в перепалку с Трампом.

Об этом пишет русская служба BBC.

Компания подала иск в окружной суд Вашингтона. Истцами выступают CNN и главный корреспондент телеканала в президентском пуле Джим Акоста.

Ответчиками по иску канал попросил привлечь Трампа и еще пять человек, а именно главу аппарата Белого дома Джона Келли и его заместителя Уильяма Шайна, а также пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

В иске телеканал назвал лишение журналиста аккредитации нарушением первой поправки конституции США о свободе слова. CNN требуют вернуть Акосте аккредитацию в Белый дом, а ответчики, считают на телеканале, должны возместить все судебные расходы.

Напомним, 8 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акоста после его вопросов Дональду Трампу про мигрантов и вмешательство РФ в президентские выборы США.