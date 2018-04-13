Цукерберга намерены допросить в Евросоюзе

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни намерен в понедельник отправить письмо соучредителю Facebook Марку Цукербергу с требованием дать показания в связи с повышенной обеспокоенностью в отношении конфиденциальности в соцсети. Об этом сообщил пресс-секретарь Таяни, передает The Washington Post. Издание отмечает, что, если Цукерберг согласится, ему придется столкнуться с самыми жесткими критиками из технологической отрасли за пределами США. "Слушания по Facebook показывают, что по-прежнему остается озабоченность касательно соблюдения строгих стандартов конфиденциальности данных ЕС. Мы уверены, что господин Цукерберг также будет готов ответить на наши вопросы, показывая, что он в равной степени привержен ответственности перед европейскими гражданами", - заявил Таяни. Как сообщило издание, в Facebook пока не ответили на их запрос о намерении допросить главу компании в Европейском союзе. Напомним, 11 апреля 2018 года основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

