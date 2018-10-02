Еще 8 украинских телеканалов и 12 FM-радиостанций расширят вещание на Авдеевку, Марьинку и Донецк в ближайшие месяцы

С города Горняк (Донецкая обл.) на временно оккупированный Донецк, Авдеевку и Марьинку вскоре начнут вещать в эфире еще 12 украинских FM-радиостанций и 8 цифровых телеканалов, сообщает член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацтелерадио) Сергей Костинский.

"Уже в ближайшие месяцы +8 украинских телеканалов и +12 радиостанций смогут охватить своим эфирным сигналом одно из последних "белых пятен" на линии разграничения, в частности районы, где находятся Авдеевка и Марьинка. Также мощный эфирный сигнал украинских телерадиомокомпаний будет направлен с Горняка на временно оккупированный Донецк и его окрестности", – написал С.Костинский в своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, от Нацсовета уже получили разрешения и находятся на этапе запуска вещания с Горняка FM-радиостанции: "Армия FM"; "UA:Українське радіо"; "Радіо НВ"; "Країна ФМ"; "Вільне радіо" (Бахмут); "Русское Радио Украина" "RadioM" (Славянск).

Кроме этого, находятся на этапе получения разрешений на временное вещание: "Радіо Голос Донбасу"; "UA:Радіо Промінь"; "Radio ROKS Ukraine"; "Тризуб ФМ/Tryzub FM" (Карловка, Сартана); "Перець FM".

По информации С.Костинского, уже получили разрешения на временное вещание и готовятся к запуску в стандарте DVB-T2 с нового локального мультиплекса в Горняке цифровые телеканалы: "UA: Перший"; "Телеканал UA: Донбас"; "UATV українською"; "5 канал"; "Прямий"; "ICTV"; "СТБ"; "Донбасс" (ТРК "Украина").

Член Нацсовета отметил, что телерадиокомпании, которые получили или в ближайшее время получат временные разрешения по упрощенной процедуре, имеют возможность начать вещание с новой мачты высотой 190 метров, монтаж которой в Горняке осуществила компания "Телемережі Укрaїни".

"Также в ближайшие месяцы будет увеличена мощность цифрового телевизионного вещания с локального мультиплекса Концерн РРТ в Волновахе Донецкой области - до 2 кВт. Таким образом, +7 цифровых телеканалов смогут увеличить свою аудиторию в Донецкой области, в частности, на временно оккупированных территориях", - анонсировал он.