Евросоюз с 1 сентября 2018 запрещает использование галогеновых ламп. Об этом сообщает The Guardian.

Светодиодные лампы используют только одну пятую энергии по сравнению с галогеновыми, а их отказ позволит уменьшить на 15 млн тонн углеродные выбросы, что составляет около годового использования электроэнергии такой страны, как Португалия.

Компания Philips подсчитала, что европейские потребители смогут сэкономить около 124 евро в год, если начнут переход к светодиодным источникам света.

Также стоит отметить, что галогеновые лампы имеют срок службы в среднем 2 года, в то время как LED могут прослужить около п'ятнадцяти. Это доказывает, что все аргументы о большей дешевезне галогеновых ламп является просто мифом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируют установить 12 тыс. энергосберегающих светильников. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Давтяна, пять лет назад, в 2013 году, в Евросоюзе вышла директива, согласно которой к 2020 году страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%