Facebook готов противостоять попыткам вмешательства в выборы - Цукерберг

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть более подготовлена к попыткам вмешательства в выборы, чем во время выборов президента США 2016 года. Об этом он написав на своей странице в Facebook.

Цукерберг заявил, что в 2016 году системы безопасности соцсети были направлены против традиционных видов кибератак, таких как фишинг, вредоносные программы и хакерская деятельность.

"Мы выявили эти угрозы и уведомили правительство, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, распространяющих раздор и дезинформацию", - написал руководитель Facebook.

После чего подчеркнул, что на сегодня Facebook лучше подготовлен к таким атакам.

Он рассказал, что для улучшения безопасности во время выборов ими было проведено тесное сотрудничество с правительствами Германии, США и Мексики. Был установлен новый стандарт прозрачности в рекламной аудитории, благодаря которому рекламодатели несут ответственность за материалы, которые запускают.

Также он заявил, что компания продолжает сталкиваться со сложными и хорошо финансируемыми противниками.

"Они не сдадутся, они будут развиваться. Нам нужно постоянно улучшаться и оставаться на шаг впереди. Это будет продолжаться, большие инвестиции в безопасность с нашей стороны, а также тесное сотрудничество с правительствами, технической отраслью и экспертами по безопасности, поскольку ни одно учреждение не может решить это самостоятельно", - добавил Цукерберг.

Напомним, Twitter и Facebook не были готовы к противодействию попыткам РФ вмешаться в выборы США. Представители Twitter и Facebook в Сенате США признали, что не были готовы к противодействию попыткам России вмешаться в президентские выборы 2016 года.