Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США

Компания Facebook усилит меры по обеспечению безопасности избирательной системы накануне промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Так, директор по производству Роб Лизерн рассказал, что компания будет улучшать процесс проверки рекламы, размещаемой в социальной сети. В связи с приближающимися выборами в США рекламодателям, которые хотят разместить политическую рекламу, весной будет необходимо подтвердить свою личность и местоположение, а также какого именно кандидата или компанию они представляют. "После получения разрешения, связанная с выборами реклама будет явно выделена в новостных лентах пользователей Facebook и Instagram… В пометке также будет указан человек, компания или организация, которая заплатила за рекламу", - рассказал Лизерн. Кроме того, летом компания представит архив всей политической рекламы, в котором будет указано количество денег, заплаченных за нее, и охват аудитории. Указанные данные будут доступны в течение четырех лет. Напомним, Facebook опубликовал новую страницу настроек для своего мобильного приложения, а также добавил новую панель мониторинга под названием "Доступ к вашей информации", где пользователи могут найти все материалы, которые они передали Facebook, например, фотографии, комментарии и сообщения, в одном месте.

