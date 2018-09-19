Facebook внедряет новую программу безопасности перед выборами в США

Соцсеть Facebook примет новые меры кибербезопасности в связи с выборами в США. Об этом сообщают Euronews.

Согласно новой программе безопасности, кандидаты и их штабы будут помечаться как пользователи с высоким приоритетом. Это позволит быстрее реагировать в случае какой-либо подозрительной активности в соцсети, связанной с их аккаунтами.

До этого Facebook объявил, что заблокирует сотни фейковых профилей и страниц, которые демонстрировали подозрительную активность в течение избирательной кампании 2016 года.

Ранее основатель соцсети Марк Цукерберг заверил, что Facebook по состоянию на осень 2018 года гораздо более подготовлен к попыткам злоумышленников вмешаться в выборы на территории США, чем это было два года назад, когда президентом стал Дональд Трамп.

По его словам, пару лет назад системы безопасности Facebook были заточены против традиционных атак - фишинга, вредоносных кодов/программ, и типичной хакерской деятельности.