Социальная сеть Facebook выходит на рынок с линейкой дисплеев. Компания представила свой первый гаджет, с помощью которого можно устраивать видеозвонки.

Гаджет представлен​ в двух вариантах. Первый, получивший название Portal, имеет 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Второй - Portal+ - получил 15-дюймовый экран, разрешение которого 1920x1080 пикселей.

Гаджет с помощью "умной" камеры позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту. Камера автоматически следит за передвижениями и держит в фокусе собеседника. Технология "умного" звука минимизирует фоновый шум и автоматически улучшает качество звука вне зависимости от того, на каком расстоянии собеседник находится от дисплея.

Устройство позволяет общаться с контактами из Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

​Отдельно компания подчеркивает, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков, сделанных при помощи гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заявляет производитель.

Напомним, во время презентации Apple в сентябре 2018 будут были представлены новые модели iPhone XS, iPhone XS Plus и iPhone 9, а также iPad, Apple Watch 4 и обновленные MacBook.