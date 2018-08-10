Социальная сеть Facebook запретила размещение на своих страницах чертежей огнестрельного оружия, которую возможно создать с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает CNN.

Руководство соцсети сообщило, что удаляет весь контент, где могут быть размещены чертежи, а также ссылки ведущие на них.

"Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров и станков с числовым программным управлением, запрещено согласно правилам нашего сообщества", - сказано в заявлении.

Хоть в июне 2018 администрация президента США разрешила компании Defense Distributed размещать чертежи в сети, менее чем за сутки до начала размещения решение Белого Дома было отменено судом.

Напомним, ранее сообщалось, что в США суд запретил публикацию в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Судья считает, что существует вероятность потенциального непоправимого вреда, ведь в государственных учреждениях и общественных местах присутствует большое количество 3D-принтеров.