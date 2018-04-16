Главу Xerox подозревают в конфликте интересов при заключении сделки с Fuji

Миллиардер Дарвин Дисон обвинил CEO компании Xerox Джеффа Джейкобсона в том, что он активно вел переговоры о сделке с Fujifilm, несмотря на запрет со стороны совета директоров компании.

По мнению миллиардера, гендиректор Xerox стремился добиться от представителей Fuji гарантий того, что он продолжит возглавлять компанию после поглощения. Таким образом, он отстаивал свои собственные интересы, а не интересы акционеров, говорится в иске.

Как следует из переписки, приложенной к делу, Дж.Джейкобсон и представители Fuji договаривались "сражаться как одна команда против общего врага", под которым имелся в виду другой известный инвестор Карл Айкан (ему и Д.Дисону принадлежат около 16% акций компании, и они совместно выступали против сделки и публично призывали сменить CEO компании).

При этом Дж.Джейкобсон призывал руководство Fuji четко дать понять совету директоров Xerox, что готовы к слиянию только в случае, если он останется во главе компании, пишет The Wall Street Journal.

Между тем в ноябре прошлого года председатель совета директоров Xerox Роберт Киган сообщил Дж.Джексобсону, что он может быть уволен из-за слабых финансовых показателей. Кроме того, предположительно Р.Киган запретил гендиректору вести дальнейшие переговоры с Fuji. Компания начала поиски нового CEO, но прекратила их после официального предложения со стороны Fuji, сделанного в конца ноября. Через несколько дней совет директоров принял решение сохранить пост гендиректора за Дж.Джейкобсоном.

Р.Киган в воскресенье заявил, что у Дж.Джейкобсона были "все полномочия для того, чтобы вести переговоры с Fujifilm". По его словам, Д.Дисон в своем иске искажает факты.

Xerox и Fuji заключили сделку в конце января. По ее условиям Xerox войдет в состав совместного предприятия этих двух компаний Fuji Xerox, созданного более полувека назад. Акционеры Xerox получат в общей сложности $2,5 млрд в виде специальных дивидендов и останутся владельцами 49,9% СП. Дж.Джейкобсон станет главой Fuji Xerox.

Теперь К.Айкан и Д.Дисон добиваются отставки совета директоров, пишет WSJ. В случае, если им удастся это сделать, они могут назначить в совет своих представителей, которые могут проголосовать за отмену сделки или пересмотр ее условий.

Акции Xerox дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние три месяца капитализация компании упала на 14%, до $7,17 млрд.