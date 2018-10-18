Компания Google изменила условия лицензирования своего программного обеспечения для продающихся в Европе смартфонов. Об этом говорится в официальном блоге интернет-гиганта.

В Google сообщили, что вынуждены изменить условия из-за решения властей Евросоюза оштрафовать компанию за нарушения антимонопольного законодательства и запретить привязывать поиск и браузер Chrome к Android.

Теперь за использование Google Play и других приложений Google компаниям придется платить лицензионные отчисления.

В компании отмечают, что т.к. Google запретили включать Chrome и поиск, которые приносили немалую прибыль, остальные популярные сервисы - магазин Google Play, почта Gmail, карты Google Maps и т.п. - станут для производителей смартфонов, желающих продавать их в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), платными.

Производителям, которые желают устанавливать пакет приложений Google на свои гаджеты, разрешат продавать в ЕЭЗ устройства на модифицированных вариантах Android. Ранее отказ от использования такого модифицированного ПО был условием для получения лицензии на установку на "европейские" смартфоны и планшеты Google Play и других сервисов поисковика.

Напомним, в начале октября компания Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии, оштрафовавшей компанию на $5 млрд за злоупотребление доминирующим положением.

В июле ЕК оштрафовала Google Alphabet на рекордные $5,06 млрд за злоупотребление доминирующим положением. Речь шла о Google Chrome.

Регулятор заявлял, Google платил производителям смартфонов. Кроме того компанию обвинили в том, что она прописывала в контрактах с производителями гаджетов условие, запрещавшее последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

В 2017 году ЕК наложила штраф в размере $2,4 млрд на Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.