Google представляет в Украине сервис Google Shopping

Компания Google запустила сервис "Товарные объявления Google" (Google Shopping) в Украине, сообщается на сайте компании.

Google Shopping - рекламное решение, направленное на улучшение пользовательского опыта, позволяющее отслеживать покупки, сравнивать различные продукты, их функции и цены, а затем непосредственно связываться с продавцами для совершения покупки.

Решение работает на базе Merchant Center – инструмента, который позволяет загружать данные о магазине и товарах в Google и делает их доступными для товарных объявлений и других служб Google.

"Запуск Google Shopping в каждой стране требует огромных ресурсов, так как команде Google нужно выполнить настройки для конкретного языка и обеспечить тщательный мониторинг в период бета-тестирования, чтобы гарантировать максимальное удовлетворение пользователей и эффективность для рекламодателей… Сегодня любой рекламодатель может пользоваться всеми преимуществами товарных объявлений, создав аккаунт Google Merchant Center", - отмечается в сообщении.

Согласно совместному исследованию Google с Millward Brown (международная исследовательская группа), которое оценивало естественное поведение покупателей во время поиска, товарные объявления очень хорошо работают вместе с текстовыми объявлениями.

Когда пользователи видят и товарные и текстовые объявления, то: 90% посещают сайт, 83% совершают покупку, 77% посещают страницу товара, 73% добавляют товар в корзину, 75% ищут бренд.

Как сообщалось, в 2017 году Google заработала на размещении рекламы $95,4 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году.