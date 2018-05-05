Google вводит правила размещения политической рекламы

В Google намеренны ввести правило, которое позволить достичь большей прозрачности при размещении политической рекламы. Об этом сообщает DW в пятницу, 4 мая. По словам вице-президента Google по юридическим вопросам Кента Уокера, во время подачи предвыборных объявлений на американской территории заказчик должен будет предоставить документ, свидетельствующий, что у него есть законное право на проживание в США. Кроме этого, из объявления также должно быть известно, кто его оплатил. В корпорации надеются, что таким образом будет исключена возможность манипуляций и распространения ложных (фейковых) новостей. Также Google намерен еще в 2018 году сообщать, кто и за какую стоимость на их платформах покупает объявления. Аналогичные меры предпринимает и социальная сеть Facebook. С 2017 года соцсеть разрешает публиковать политическую рекламу только авторизованным клиентам. Напомним, в апреле этого года американская социальная сеть Facebook впервые обнародовала внутренние правила удаления постов пользователей, а также объявила о запуске процедуры рассмотрения апелляций по принятым решениям.

