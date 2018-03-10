Илон Маск показал концепт подземного электрического автобуса

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал видео с концептом подземного электрического автобуса.

Разработкой электробуса занимается компания The Boring Company.

Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 241 километр в час. В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

По словам бизнесмена, компания намерена создать тысячи небольших подземных станций размером с одно парковочное место.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U - Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

Ранее компания Tesla представила электрический грузовик и спорткар. Грузовик Tesla может проехать без подзарядки 800 километров, а после получасовой зарядки еще 650 километров. При максимальной загрузке (около 36 тонн) он разгоняется от 0 до 100 километров в час за 20 секунд