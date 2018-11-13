Иск CNN против Трампа: Белый дом будет решительно защищаться в суде - пресс-секретарь

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала иск американского телеканала CNN против президента США Дональда Трампа. Иск был подан из-за лишения аккредитации главного корреспондента телеканала в Белом Доме Джима Акосты.

Сандерс назвала претензии CNN очередной "игрой на публику" и заявила, что Белый дом будет решительно защищаться в суде.

"После того, как Акоста задал президенту два вопроса, на каждый из которых он ответил, журналист отказался передавать микрофон, чтобы другие репортеры также могли задать свои вопросы, применяя физическую силу против стажера Белого дома", - говорится в заявлении Сандерс.

Акоста спросил президента, не является ли "демонизация" каравана мигрантов политическим трюком накануне выборов, на что Трамп ответил, что США нуждаются в людях и посоветовал журналисту заниматься своим делом. При этом Трамп отказался отвечать на второй вопрос, заданный журналистом, относительно расследования российского дела."Меня не интересует российское расследование, потому что это обман", - заявил американский президент. После чего добавил, что CNN должно быть стыдно за такого репортера как Акоста.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это не первый случай, когда Акоста отказывался уступить микрофон другим журналистам, и подобное поведение "является ни адекватным, ни профессиональным". Сандерс подчеркнула, что Белый дом не может нормально проводить пресс-конференции, если репортер ведет себя подобным образом.

Телеканал CNN подал в суд на Трампа и еще 5 человек в его администрации за лишение аккредитации Джима Акосты в Белом доме. Иск направлен в окружной суд США в Вашингтоне во вторник, 13 ноября. Ранее телеканал опубликовал слова поддержки репортеру Джиму Акосте после нападения со стороны американского президента на свободу слова.

"Непрекращающиеся атаки президента на прессу зашли слишком далеко. Они не только опасны, но и тревожно антинародные. Трамп дал ясно понять, что не уважает свободную прессу. Свободные СМИ жизненно важны для демократии. И мы поддерживаем Джима Акосту и его коллег по всему миру", - говорится в заявлении.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял СМИ во лжи. Он заявлял, что нет ничего лживее, чем CNN и MSNBC. Также Трамп заявлял, что "неудачники" из New York Times не пишут ничего, кроме "плохих историй" даже об "очень позитивных событиях".

"Главный враг нашей страны - фейковые новости, которые дураки так легко распространяют!" - писал Трамп в Twitter. По материалам УкропNews.com