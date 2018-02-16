Кибератаку с вирусом NotPetya организовали российские военные - Белый дом

США обвинили российских военных в организации "самых разрушительных" кибератак при помощи вируса-вымогателя NotPetya, причинивших ущерб в Европе, Азии и Америке.

"В июне 2017 года российские военные организовали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атаки (вируса-вымогателя ) NotPetya быстро распространились по всему миру, причинив в Европе, Азии и Америке ущерб в миллиарды долларов", - говорится в сообщении Белого дома.

"Это было частью непрекращающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, и еще наглядней демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту", - отмечается в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что "это были также безрассудные и неизбирательные кибератаки, которые будут иметь международные последствия".