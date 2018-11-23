Киберполиция предупредила о новом компьютерном вирусе: инструкция

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины опубликовала инструкцию для пользователей по проверки операционной системы на наличие вируса DarkComet. Инструкцию обнародовали в Facebook.

"Рекомендуем проверить вашу операционную систему на наличие вируса DarkComet. Для этого необходимо: открыть командную строку: зажать клавишу "Windows" на клавиатуре, затем клавишу "R". Запустится окно "выполнить", в котором наберите "cmd" и нажмите ENTER или кнопку ОК. Далее, в открытой командной строке введите команду "netstat -nao" и нажмите ENTER. Вы увидите список соединений, среди которых вам нужно найти соединение с хостом 193.53.83.233 и портом 1604 или 81", - говорится в сообщении.

В случае, если пользователь найдет соединение с указанным IP адресом, в полиции рекомендуют связаться с ними через форму обратной связи.

Кроме того, при использовании компьютеров в киберполиции советуют: не работать и не запускать программы под учетной записью администратора системы; отказаться от программного обеспечения или его обновления, которое требует добавления в "список исключения" систем защиты компьютера; обновить антивирусное программное обеспечение и запустить полное сканирование системы и внешних носителей информации.

В случае получения тревоги от системы защиты компьютера (антивируса, фаервола и тому подобное) не следует препятствовать действиям по умолчанию антивируса или отключать автоматические обновления. Также правоохранители рекомендуют обновлять программное обеспечение и дополнительно проверять его на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов.По материалам Телеграф.com.ua