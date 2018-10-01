Киевский провайдер "Информационные технологии" прекратил трансляцию каналов медиагрупп "1+1 Media", StarLightMedia, Inter Media Group

Медиагруппы "1+1 Media", StarLightMedia заявляют о расторжении договоров с компанией "Информационные технологии" (Киев), Inter Media Group ситуацию пока не прокомментировала.

Согласно сообщению на странице компании-провайдера в соцсети Facebook, абонентам предлагается смотреть отключенные каналы бесплатно с помощью эфирного цифрового тюнера DVBТ2 или в сети интернет.

"В связи с политикой медиагрупп относительно чрезмерного роста цен на ретрансляцию телеканалов 1 октября 2018 года отключены телеканалы медиагруппы "1+1 Media", StarLightMedia, Inter Media Group", - отмечает компания.

В свою очередь, в StarLightMedia заявили, что решение о расторжении договора было принято непосредственно производителями контента.

"Мы хотим значимо вырастить рынок платного телевидения в Украине и готовы приложить для этого значительные усилия, в том числе, понести существенные инвестиционные расходы... С учетом этого в ситуации, когда какая-либо компания в лице ее директора, собственника или другого представителя неоднократно ведет себя не по-партнерски, мы просто не хотим работать с такой компанией", - заявили в пресс-службе медиагруппы со ссылкой на директора StarLight Digital Федора Гречанинова.

Он отметил, что, по мнению медиагруппы, от развития рынка платного телевидения также выиграют и провайдеры платной услуги.

"Именно поэтому мы приняли решение расторгнуть договор с провайдером с соблюдением всех правил и процедур, описанных в договоре", - подчеркнул он.

В медиагруппе "1+1 медиа" также заявили, что инициатива по расторжению договора исходила со стороны медиагруппы.

В связи с нарушением принципов партнерских отношений с 1 октября 2018 года "1+1 медиа" в одностороннем порядке прекратила действие лицензионного договора с группой компаний, действующих под ТМ "Информационные технологи" (ООО "Ультралинк", ООО "Телевсесвит", ООО "Люкслинк"), который был заключен на срок период с 1 января по 31 декабря 2018 года", - говорится в официальном заявлении медиагруппы.

В "1+1 медиа" также подчеркнули, что за время сотрудничества с указанным провайдером вопросы ценообразования на 2019 год между компаниями не обсуждались.

"1+1 медиа" не делала никаких коммерческих предложений, в том числе, не инициировала смену действующей договорной цены в 2018 году. По-прежнему текущая ориентировочная стоимость лицензии составляет 1,5 грн на абонента в 2018 году и 3 грн - в 2019-м", - подчеркивают в медиагруппе.

В компании также заявили, что не заинтересованы в возобновлении договорных отношений с "Информационными технологиями".

Конечным бенефициаром компаний "Ультралинк" и "Телевсесвит", осуществляющими работу под ТМ "Информационные технологии", является предприниматель Юрий Лабунский. Он также является одним из бенефициарных собственников ООО "НВО "Информационные технологии".

Провайдер "Информационные технологии" работает в Киеве с 1991 года. Его сети покрывают Дарницкий, Днепровский, Деснянский и Голосеевский районы Киева.