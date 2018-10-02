Компании СКМ профинансируют "Сегодня Мультимедиа" на 72 млн грн

Набсовет ЧАО "Сегодня Мультимедиа" дал предварительное согласие на получение медиахолдингом безвозвратной финансовой помощи в размере 24 млн грн от каждой компаний "Лемтранс", "Лемтранс Транзит" и "Веско" (входят в группу компаний "СКМ", согласно информации на сайте группы).

По отношению к стоимости активов "Сегодня мультимедиа" единоразовая выплата финпомощи в размере 24 млн грн составляет 23,8%.

Набсовет медиахолдинга также дал предварительное согласие на выделение медиахолдингом возвратной финансовой помощи входящей в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина" ТРК "Украина" на сумму 22,5 млн грн.

Холдинг "Сегодня Мультимедиа" входит в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина", объединяющую также национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про", Front Cinema.

Собственником "Медиа Группа Украина" является группа "СКМ" Рината Ахметова.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест", Транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" и др.