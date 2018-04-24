Мининформполитики направило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета

Министерство информационной политики Украины направило Службе безопасности Украины новый перечень сайтов, которые предлагает запретить в стране.

Согласно полученному ответу, данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, после чего передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве, который в последствии одобрил его.

"По рекомендации экспертного совета перечень сайтов направлен в Службу безопасности Украины 18.04.2018 года", - говорится в ответе.

Отмечается, что далее СБУ должно осуществить экспертизу данных ресурсов и при необходимости реагировать в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, в новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс.

В частности, в предоставленном СБУ перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Согласно ответу, рабочей группой по мониторингу и выявлению информации при Мининформполитики соответствующий мониторинг продолжается на постоянной основе.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Тот список содержал, в частности, сайты: "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.