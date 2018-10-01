Мобільний браузер Opera Touch з 1 жовтня доступний користувачам iPhone, повідомляється в прес-релізі компанії.

Рішення про випуск браузера для нової платформи було прийнято у відповідь на великий інтерес, який Opera Touch викликав у власників iPhone.

Першу версію Opera Touch для операційної системи Android було випущено раніше цього року.

Норвезька Opera Software AS, заснована в 1996 році, розробляє браузери та рішення з доставки контенту для 322 млн людей у всьому світі. Акції Opera торгуються на біржі Nasdaq.