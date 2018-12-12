На Майдане митингуют против восстановления Насирова в должности

В Киеве на Майдане Независимости начался митинг против восстановлении в должности председателя ГФС Романа Насирова

Об этом сообщает Еспресо.TV

Митинг организовал юрист Маси Найем. Собственно, участники пока не комментируют, с какой целью они собрались. Маси Найема пока на месте нет. Журналисты ожидают его, чтобы он прокомментировал это мероприятие.

Люди собираются под стелой Независимости на Майдане. Некоторые из них пришли с клетчатыми одеялами, которые уже стали интернет-мемами: таким одеялом укрывали Романа Насирова, когда доставляли на судебные заседания.

Напомним, 2 марта 2017 главу ГФС Романа Насирова задержали в "Феофании" по "делу Онищенко" . 3 марта Насирова отстранили от должности председателя ГФС. 7 марта Насирова арестовали на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн. 16 марта по Насирова внесли залог 100 млн гривен. Впоследствии Насиров вышел на свободу .

Следствие считает, что Роман Насиров в 2015-2016 годах в интересах нардепа Александра Онищенко незаконно приказал руководителям региональных и территориальных органов ГФС безосновательно позволять отсрочки налогового долга 3 компаниям, нанеся государству ущерб на 2 млрд грн.

По информации САП, Роман Насиров имеет британский и венгерский паспорта. В НАБУ и британском посольстве подтвердили британское подданство Насирова. 28 июля следователи НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя ГФС Романа Насирова и вручили ему окончательное подозрение, а в дальнейшем - обвинительный акт .

В конце января 2018 правительство уволило Насирова из ГФС.

11 декабря Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Ранее нардеп от БПП и представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует решение суда о восстановлении Насирова.