Нацсовет по телерадиовещанию выдал лицензии на вещание "Радио НВ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил две лицензии на вещание ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра" (г.Киев), в связи с изменением позывных, состава редакционного совета, программной концепции вещания, организационно-технических обязательств, владельцев, связанных лиц и местонахождения компании.

В сообщении на сайте Нацсовета отмечается, что в эфире радио будет звучать новый позывной "НВ Радио".

"С сегодняшнего дня Радио НВ в законе. Сегодня мы получили от Нацсовета лицензию на вещание в 40 городах Украины. Стартуем в начале марта", - написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" главный редактор "Нового Времени" Виталий Сыч.

Общий объем вещания составит 24 часа в сутки, доля программ собственного производства: 18 часов 54 минуты в сутки (78,75% эфира); минимальная доля национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства): 19 часов 16 минут в сутки (80,28% эфира); максимальная доля аудиовизуальной продукции иностранного производства: 4 часа 44 минуты в сутки (19,72% эфира); формат - информационно-просветительский.

"Как сообщили представители вещателя, это будет новое, качественное разговорное радио, с прямоэфирных программами до 15 часов в сутки, через каждые два часа будут звучать новости по 20 минут, которые не будут продаваться другим вещателям, с двумя большими информационными блоками, авторскими программами и дискуссионной площадкой, куда будут приглашаться специалисты определенной области", - отмечается в сообщении Нацсовета.

В Нацсовете также отметили, что некоторое время радио будет работать в режиме технического вещания, то есть в эфире программы будут звучать в записи, а в марте начнется полноценное вещание новой команды.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года инвесткомпания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра". Старт проекта запланирован на 1 марта 2018 года.