Нацсовет по ТВ предложил ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию предложили ввести штрафы или уголовную ответственность в отношении украинских артистов, которые выступают на концертах в России. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как отметили в Национальном совете, регулятор не имеет законных оснований запретить телеканалам и радиостанциям транслировать выступления гастролирующих в России артистов.

"В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю", - говорится в сообщении.

Регулятор выступил с предложением внесения изменений в законодательство с внедрением штрафов или уголовной ответственности для этой категории исполнителей. В этом случае будут законные основания добиться ограничения на трансляцию их выступлений в эфире телеканалов и радиостанций.

"Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - указано в заявлении.