NASA будет искать альтернативу Земле

"Железо" и программный комплекс станции TESS позволят ей исследовать окрестности около 200 тысяч звезд

В ночь на 17 апреля по киевскому времени ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX выведет на орбиту спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который в аэрокосмическом управлении США собираются использовать для поиска "другой Земли": каменистых экзопланет около ближайших к нам звезд. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Инструментарий автоматической станции будет передавать астрономам данные, которые те надеются использовать, чтобы с высокой степенью достоверности говорить о составе атмосфер экзопланет, температурах на их поверхности, орбитах и так далее.

В планах NASA - при помощи TESS отыскать в обитаемых зонах около звезд сопоставимые по размерам с Землей планеты. Среди задач по поиску - обнаружение в их атмосферах кислорода.