Американское космическое агентство NASA собирается в 2020 году отправить на Марс мини-вертолет. Об этом передает "Голос Америки". Вертолет Mars Helicopter будет базироваться на марсоходе следующего поколения. Он управляется дистанционно и спроектирован специально для полетов в разреженной атмосфере Марса. Его вес 1,8 кг, размером он как небольшой мяч. "Двойной винт Mars Helicopter способен вращаться со скоростью в 10 раз большей, чем скорость земных вертолетов. Он снабжен солнечными батареями и системой подогрева. На испытаниях он успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км - это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км. В случае успеха, это будет первый случай использования летательного аппарата на иной планете", - пишет издание. Следующая экспедиция на Марс запланирована в июле 2020. Время прибытие корабля на Марс - февраль 2021.

