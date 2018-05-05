NASA запустило миссию на Марс

Американское космическое агентство NASA запустило миссию по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.

Зонд InSight запущен с базы военно-воздушных сил Ванденберг в Калифорнии на ракете Atlas 5, передает радио Свобода.

Миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщает NASA.

Как отмечает агентство на официальном сайте InSight Mars, это первая миссия, которая сосредоточится преимущественно на изучении Марса изнутри.

"Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля", - отмечает агентство.

NASA планировало запустить миссию InSight Mars еще 2016 года, однако из-за технических неисправностей решение отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро планеты.

В середине апреля американское космическое агентство NASA запустило космическийкорабль для поиска новых планет, на которых возможна жизнь, за пределами Солнечной системы. Космический телескоп TESS, стоимостью $337 млн, запустили с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon.