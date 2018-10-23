Найдено тело саудовского журналиста

Тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина,

Соответствующую информацию сообщил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

Парламентарий, ссылаясь на надежные источники в службе безопасности Стамбула, заявил, что что фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце, который находится в саду на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

Он подчеркнул, что с более детальным заявлением по этому поводу выступит глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент США Дональд Трамп сзаявил, что считает, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи уже нет в живых. Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что в случае если дело Хашкаджи не будет решено, это навредит имиджу Саудовской Аравии на мировой арене.

Как писало РБК-Украина, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

2