Ни один учебник из программы 2018 года еще не напечатан - президент Украинской ассоциации издателей

Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявляет, что на сегодняшний день в Украине ни один школьный учебник из программы 2018 года еще не напечатан, и призывает завершить все процедуры и начать процесс печати не позднее 15-20 июня.

"Мы обращаемся к министру образования и науки Лилии Гриневич с просьбой срочно отрегулировать экономические отношения между Институтом модернизации содержания образования и издателями и нивелировать риск возвращения коррупционных схем в сфере издания учебной литературы", - сказал А.Афонин на пресс-конференции в агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

В частности, по его словам, отбор учебников является не прозрачным и осуществляется непрофессиональными комиссиями.

Кроме того, А.Афонин заявляет, что исполнитель бюджетной программы закладывает слишком маленькую сумму на печать учебников (в частности для 5-ых классов), которые покрывают только стоимость расходных материалов, но не работу авторских коллективов.

"На сегодня ни один учебник из программы 2018 года еще не напечатан", - отметил президент ассоциации издателей, подчеркнув, что он представляет издательства, которые принимают участие в государственных программах.

По словам А.Афонина, до 1 сентября еще можно будет успеть напечатать учебники для первых классов, при условии, если завершить все процедуры и начать процесс печати не позднее 15-20 июня.

"Точка невозврата для 5-тых классов будет, я думаю, 10 мая", - добавил он, отметив, что их печать еще не началась.

Как сообщалось, министр образования и науки Украины Л.Гриневич заявила, что до 1 сентября все учебники для первых классов должны быть в школах.

Л.Гриневич отметила, что в первую очередь печатаются учебники для 5-х классов, так как конкурсы проведены и ведется подписание договоров.

Далее будут напечатаны учебники для 1-х классов, чтобы ученики их получили до 1 сентября.

Для 10-х классов учебники будут доставляться на протяжении сентября-октября.

В то же время, министр подчеркнула, что до 1 сентября на платформе Минобразования будут опубликованы все учебники в электронном формате.