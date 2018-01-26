НКРСИ определила начальную стоимость 4G-лицензий в диапазоне 2600МГц

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600МГц и определила начальную стоимость по каждому из семи лотов.

По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №1 572 001 тыс. грн, лоты №2-4 по 293 000,477 тыс. грн, за лоты № 5-7 по 286 000,2 тыс. грн.

Торги с голоса будут проведены 31 января 2018 года, время начала заседания тендерной комиссии - 10.00; место проведения заседания - помещение государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

Порядок подачи операторами заявок на конкурс: 21 декабря 2017 года "Vodafone-Украина" (№1), 22 декабря 2017 года "Киевстар" (№2) и lifecell (№3).

Согласно информации НКРСИ, в ходе раскрытия конвертов с ценовыми предложениями от операторов, за первый лот компания "Vodafone-Украина" предложила цену 572 001 тыс. грн; компания lifecell – 572 000,4 тыс. грн.

За второй лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -293 000,477 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 287 млн грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.

За третий лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -293 000,477 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 286 001 тыс. грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.

За четвертый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -293 000,477 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 286 000,2 тыс. грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.

За пятый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -286 000,2 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 286 000,2 тыс. грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.

За шестой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -286 000,2 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 286 000,2 тыс. грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.

За седьмой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар": -286 000,2 тыс. грн, "Vodafone-Украина" – 286 000,2 тыс. грн, lifecell - 286 000,2 тыс. грн.