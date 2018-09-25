НОТУ просит сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск из-за дефицита средств

Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) обратилось к руководящему составу компании, а также к сотрудникам центральной дирекции с просьбой воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы сроком на 8-15 дней из-за критического дефицита средств на счетах компании, возникшего вследствие бюджетного недофинансирования в 2018 году.

"Дефицит критически необходимых средств до конца 2018 составляет 220 млн грн. В связи с тотальным недофинансированием НОТУ и имеющимся дефицитом средств, который ставит под угрозу работу телерадиокомпании и возможность трансляции всех теле- и радиоканалов общественного вещателя, правление НОТУ вынуждено прибегнуть к антикризисным мерам", - говорится в официальном сообщении компании на сайте общественного вещания.

В частности, решением правления компании от 24 сентября 2018 года решено обратиться к работникам ПАО "НОТУ" с просьбой воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы: для высшего руководящего состава (председатель правления, члены правления, исполнительный директор, заместители исполнительного директора, генеральные продюсеры) - сроком на 10-15 дней; для руководящего состава - сроком на 10 дней; для неруководящего состава центральной дирекции, не задействованного в обеспечении эфирного вещания и производстве телерадионовостей, - сроком на восемь дней.

Кроме того, в компании решили ограничить прием на работу, прекратить выплату премий руководящему составу, провести переговоры с контрагентами по рассрочке и отсрочке оплаты за услуги и материалы, получаемые в 2018 году.

В НОТУ отмечают, что неоднократно обращались к правительству относительно критической ситуации из-за незаконного недофинансирования.

"Правление НОТУ вынуждено констатировать нежелание власти профинансировать общественное вещание, что может рассматриваться как способ финансового давления на независимые СМИ", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что урезанное вдвое финансирование ставит под угрозу дальнейшее существование общественного вещателя в Украине.

Как сообщалось, 25 сентября КРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги.

В июне телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще восьми городах из-за нехватки средств на оплату трансляции.

Ранее НОТУ неоднократно заявляло о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.