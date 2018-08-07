НСЖУ выступает за мораторий на повышение тарифов за доставку газет

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) настаивает на введении правительственного моратория на повышение почтовых тарифов на доставку газет.

"Национальный союз журналистов Украины продолжает настаивать на введении правительственного моратория на почтовые тарифы на доставку газет (их фиксации на уровне доставки с 1 июля 2018 г.). Соответствующее обращение НСЖУ в Кабинет министров поступило в июне, но его реализация блокируется Министерством инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении, которое председатель НСЖУ Сергей Томиленко опубликовал в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, по итогам подписной кампании на второе полугодие 2018 года тиражи газет и журналов сократились на 5% от показателей на 1 января текущего года, а общий объем печатных СМИ по почтовой доставке подписчикам в Украине составляет около 8,3 миллиона экземпляров.

В НСЖУ считают, что печатное информационное пространство постоянно сокращается из-за отсутствия государственной политики поддержки печатной прессы и непартнерское отношение ПАО "Укрпошта" к редакциям.

"Защитить украинские газеты и право граждан на доступ к печатному слову может только реализация вменяемой государственной информационной политики. Ведь позором является то, что за последние три года рынок подписки в Украине сократился на 3 миллиона экземпляров! То есть на 27%!", - подчеркивают в НСЖУ.

Кроме того, С.Томиленко прогнозирует падение тиражей по результатам годовой подписки на 2019 не менее, чем на 15% к текущему уровню.