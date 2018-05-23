Обвиненный в шпионаже украинец Шаройко осужден в Беларуси более чем на восемь лет

Обвиненный в Белоруссии в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко приговорен к более восьми годам лишения свободы, сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим в кулуарах форума "Минский диалог" в среду.

Он получил "более восьми лет лишения свободы", - цитирует посла интернет-ресурс TUT.by.

"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", - добавил дипломат.

В пресс-службе Верховного суда Белоруссии агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что не комментируют данную информацию.

Как сообщалось, Верховный суд республики рассматривал дело П.Шаройко в закрытом режиме.

20 ноября в КГБ Белоруссии сообщили о задержании в Минске с поличным гражданина Украины П.Шаройко по обвинению в шпионаже.

По данным КГБ, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Белоруссии.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.