Один из руководителей Facebook покинет свой пост из-за вопросов безопасности

Руководитель направления информационной безопасности американской компании Facebook Алекс Стамос уйдет в отставку в августе 2018 года, передает газета The New York Times. Сообщается, что Стамос покинет свой пост из-за разногласий в вопросах безопасности. В частности, он выступал за раскрытие информации о попытках вмешательства государств в работу соцсети, в то время как у руководства компании не было единого мнения на этот счет. Также сообщается, что Стамос хотел уйти в ближайшее время, но руководство уговорило его отработать еще полгода. Отметим, Facebook переживает череду скандалов, которые связанны с вмешательством России в выборы президента США осенью 2016 года и промежуточные парламентские этого года. Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook заблокировали компанию, работавшую на Дональда Трампа во время выборов. Речь идет об Cambridge Analytica, которая имела доступ к информации 50 млн пользователей. На фоне этих новостей акции Facebook упали на 7%.

