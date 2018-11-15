Оксфордский словарь назвал TOXIC словом 2018 года

Оксфордский словарь назвал словом 2018 года английское toxic.

Об этом сообщается на сайте словаря.

"Словом года 2018 стало ... toxic", - отмечается в сообщении.

Прилагательное toxic переводится с английского как ядовитый, токсичный.

По данным сайта, в этом году количество просмотров страницы слова toxic увеличилось на 45 процентов.

Самым популярным оказалось словосочетание "токсичные химикаты", которое связано с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Читайте также: Словарь Collins назвал слово-2018 - "одноразовый"

Вторую ступеньку занимает понятие "токсичная маскулинность", которое возникло на фоне скандалов с сексуальными домогательствами в мире.

Тройку замыкает словосочетание "токсичное вещество", которое также связано с событиями в Солсбери.

Как сообщалось, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте были найдены без сознания в британском Солсбери и доставлены в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власть Великобритании правильно идентифицировала вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка". По материалам Укринформ.