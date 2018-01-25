Организаторы форума в Давосе журналистам РФ запретили находиться на мероприятиях с участием Порошенко из-за провокаций

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили журналистам Российской Федерации находиться на мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко из-за провокаций. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - написал Цеголко.

Вчера на форуме в Давосе произошел инцидент при участии Порошенко и российских журналистов. Так, одна из журналисток РФ, одетая в украинскую вышиванку, задала Порошенко вопрос "Зачем был принят закон о войне?". В свою очередь, Порошенко посоветовал ей "снять вышиванку" и отметил, что ответит на вопрос, когда он будет задан на украинском языке. После этого журналистку вывела из зала охрана. Напомним, Порошенко принимает участие в экономическом форуме в Давосе. В частности, в рамках форума запланирована встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

