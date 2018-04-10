ПАО Государственный "Ощадбанк" предупреждает об обнаружении еще одного мошеннического сайта, который имитирует дизайн и контент официального сайта "Ощадбанка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. "Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического: адрес официального сайта "Ощадбанка" - https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта - http://oschadnybank.com.ua. Предупреждаем, что "Ощадбанк" не имеет никакого отношения к сайту http://oschadnybank.com.ua и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Ощадбанк" будет обращаться в Департамента киберполиции Национальной полиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформирует Национальный банк Украины.

